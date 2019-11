Das Spitzenspiel der Handball-Landesliga verlor der TSV Bönnigheim nach großem Kampf beim TV Oeffingen mit 24:27. Schon zur Pause lag der TSV mit drei Treffern zurück. Im entscheidenden Moment waren die Gastgeber vor über 200 Zuschauern zielstrebiger und entschlossener, während das Bönnigheimer Spiel letztlich zu fehlerlastig und nicht durchschlagskräftig genug war. Oeffingen bleibt mit 18:0 Punkten Tabellenführer.

„An der Abwehr lag es nicht unbedingt“, meinte der Bönnigheimer Trainer Sven Kaiser. „Entscheidend aber war, dass wir das Torhüterduell verloren, im Angriff zu zögerlich agierten und ungewohnt viele Fehler gemacht haben. So kannst du bei einem mit extrem breiter Brust antretenden Gegner nichts bestellen“. Die Bönnigheimer Probleme lagen eindeutig im bislang so torhungrigen Angriff. 258 Treffer waren vor der Partie noch die Bestmarke der Liga. Über die Mitte lief fast gar nichts, da war Oeffingen sehr gut eingestellt. Dominc Zäh, Timo Zundel und Kai Strapko waren abgemeldet, und Constantin Schuster blieb mit seinen halbherzigen Rückraumwürfen wirkungslos. So kamen die Gäste nur über schnelle Gegenstöße und über ihre Außen Tobias Daub (7 Tore), Jaron May (5) und Yannick Herter (2) zu Treffern.

Oeffingens Erfolgscoach Pascal Diederich ordnete die Partie so ein: „Für so ein Spiel Erster gegen Zweiter passierten auf beiden Seiten zu viele technische Fehler. Am Ende haben wir mit mehr Biss verteidigt, sodass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, das Spiel verlieren zu können.“

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die sich durch zwei Tore ihres besten Werfers Fabian Raich (8) auf 4:1 absetzten. Doch allmählich fanden die Gäste Bindung zum Spiel. Yannick Herter besorgte per Tempogegenstoß den 8:8-Ausgleich (18.), und Tobias Daub gelang die erste Führung für Bönnigheim.

In zehn Minuten ein Tor

In die Pause ging es allerdings mit einem 13:10 für den TV Oeffingen, weil den Gästen in zehn Minuten nur ein Tor durch Jonas May zum zwischenzeitlichen 10:10 gelang. „Mein Gott, machen wir Fehler, das darf doch wohl nicht wahr sein“, echauffierte sich Kaiser in einer Auszeit.

Die Begegnung blieb umkämpft, weil die Bönnigheimer den Abstand nie größer als auf drei Treffer anwachsen ließen. Zwischenzeitlich hatte der TSV sogar zum 18:18 (42.) ausgeglichen. Nach dem 23:24-Anschlusstreffer (56.) durch Benedikt Qual per Siebenmeter neigte sich aber in der sogenannten „Crunchtime“ die Waagschale endgültig zugunsten des Spitzenreiters.

TSV Bönnigheim: Nicht, Schelling; Qual (3/3), Daub (7), Jonas May (3), Jaron May (5), Schuster, Herter (2), Dominic Zäh (3/1), Zundel, Layher, Strapko (1)