Eurocup Ratiopharm Ulm gegen Lokomotiv Kuban Krasnodar: Härtetest gegen einen Favoriten

Ulm / tgo

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm muss in der dritten Top-16-Partie gleich auf zwei verletzte Importspieler verzichten.

Ganz so „einfach“ wie im Herbst 2016 wird es wohl nicht mehr werden für die Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm. Damals setzte sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gleich zweimal in der ersten Eurocup-Runde gegen Lokomotiv Kuban Krasnodar durch. 77:62 in Russland, 105:101 nach Verlängerung an der Donau – über 4200 Zuschauer in der Arena waren aus dem Häuschen.

Am Mittwoch also findet Spiel Nummer drei zwischen beiden Mannschaften statt. Ulm und Krasnodar stehen sich ab 20 Uhr in der Ratiopharm-Arena gegenüber (live im Stream bei magentasport.de). Beide Teams haben in der zweiten Eurocuprunde bisher einen Sieg und eine Niederlage kassiert. Die Heimspiele zu gewinnen, das ist sozusagen Leibenaths Eurocup-Gesetz. Damit ist klar, wie die Gastgeber die Partie angehen werden. Dabei hat der Trainer eine überaus hohe Meinung vom Gegner. „Krasnodar ist nicht nur gegen uns Favorit, sondern aus meiner Sicht auch einer der Topfavoriten auf den Eurocup-Titel“, meinte Leibenath und zählte die Vorzüge dieser Mannschaft auf: „Sie haben einen enorm tief besetzten Kader und reichlich Erfahrung. Wie gut sie Basketball verstehen, erkennt man daran, wie gut sie sich ohne Ball bewegen.“

Ulmer müssen auf zwei Spieler verzichten

Der Ulmer Coach muss gegen die Russen – Stand Dienstag – auf zwei Spieler verzichten. Isaac Fotu (Rückenbeschwerden) fehlt nun schon seit zwei Spielen. Katin Reinhardt wird die nächsten Wochen aufgrund einer Fußverletzung ausfallen. Noch ist offen, ob sich die Ulmer nach einem weiteren Spieler umsehen. Leibenath schließt das aber nicht aus. Die Transferperiode endet im Normalfall Ende Februar.

Die verbleibenden Ulmer werden vor allem Mühe haben, gegen die russische Verteidigung ausreichend zu punkten. Mit einer Siegquote von 78,6 Prozent ist „Loko“ das erfolgreichste Team der Eurocup-Historie. Kein Wunder, dass die Schwaben in dieser Begegnung in die Rolle des Außenseiters rutschen. Die Gäste bringen dabei nicht nur Euroleague-erfahrene Stars wie Jamel McLean (Bonn und Berlin), Dorell Wright (Bamberg) oder Dimitry Kulagin mit in die Arena, sondern auch eine Serie von sechs Auswärtssiegen in Folge.

Die Partie Ulm gegen Kuban alleine verspricht schon Spannung pur. Ein weiteres spannendes Duell wird es auf der Flügelposition geben. Mit McLean bieten die Russen den MVP des zweiten Top-16-Spieltags auf. Beim 92:69-Sieg Kubans in Frankfurt kam der Ex-Berliner auf 19 Punkte, drei Rebounds und vier Steals. Ihm gegenüber steht mit Dwayne Evans ein um zwei Zentimeter kleinerer „Big Man“ (2,01 m). Mit 6,4 Rebounds pro Spiel führt Evans die Ulmer Statistik an.

