Crosslauf Haboubi gewinnt

Birkenhard / pok

Auch in Birkenhard, dem dritten Lauf der Oberschwäbischen Cross-Serie, war gegen die Läufer des SSV Ulm 1846 kein Kraut gewachsen. Aimen Haboubi und Korbinian Völkl legten von Beginn an ein flottes Tempo vor, dem bald niemand mehr folgen konnte. Auf dem schneebedeckten, hügeligen Wiesenkurs lag nach 6,1 Kilometern Haoboubi (21:11,6) knapp vor Völkl (21:13,0). Beide lagen dabei gut 35 Sekunden vor dem Drittplatzierten.

Da Muhammad Lamin Bah (22:14,3) als Fünfter einlief, ging auch der Mannschaftssieg zum dritten Mal in Folge an den SSV 46. Darko Tesic (M40) sicherte sich in 22:31,3 Minuten nicht nur Rang sechs sondern auch den Gewinn der Altersklassen-Wertung.

Immer besser in Form kommt Miriam Thies, die das Feld der Frauen von hinten aufrollte. Im Ziel lag sie in 24:24,6 Minuten 42 Sekunden vor Julia Gralki (Wangen). Auch der Teamsieg war den Ulmerinnen nicht zu nehmen, den sie mit Thies, Lena Humburger (5./27:34,4) und Marie Sophie Stolte (14./31.01,8) sicherten.

Erste Plätze gab es für den SSV 46 zudem in der U20. Hier lagen Paulina Wolfl und Malte Keppler vorn. Für den TSV Erbach war Tim Rank (U12) erfolgreich, der sich nur dem schnellsten Mädchen Melina Gaupp und U10-Läufer Fabian Merk (beide SC Vöhringen) geschlagen geben musste. Siegreich auch Amelie Rattinger (SCV/U14).