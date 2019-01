Leichtathletik Gold im Land für Sandrina Sprengel

Grosselfingen/Sindelfingen / swp

LG-Steinlach-Zollern-Athletin aus Grosselfingen triumphiert bei Württembergischen Meisterschaften über 300 Meter.

Gold im Glaspalast: Bei den Württembergischen Meisterschaften der U 16-Leichtathleten in Sindelfingen holte die Grosselfingerin Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern den Titel über 300 Meter in der Alterklasse W 15.

Sandrina Sprengel startete sehr beherzt und lag schon beim ersten Zieldurchlauf deutlich in Führung. In der zweiten Runde zeigte sie gutes Stehvermögen und baute ihren Vorsprung weiter aus. Im Ziel wurden für sie als Siegerin 41,66 Sekunden gestoppt. Damit lag sie fast zwei Sekunden vor der Zweitplatzierten. Ihr Teamkollege Leonard Holzer wurde überraschend Siebter im 800-Meter-Lauf der M 14 in persönlicher Bestzeit von 2:29,05 Minuten.