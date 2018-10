Gymnastik Zweimal Edelmetall im Finale der Besten

Albstadt / Sandra Täubert

Beim Württembergischen Landesfinale Mannschaft besteht ein Team aus drei bis fünf Gymnastinnen, die ihre Übungen einzeln den Kampfrichtern präsentieren. Dabei fließen je Gerät die drei höchsten erturnten Punktzahlen in die Wertung ein. Um in Albstadt dabeisein zu dürfen, mussten die Gymnastinnen bereits im Juni einen Qualifikationswettkampf bestreiten. So war gewährleistet, dass nur die besten Teams des Landes aufeinandertrafen.

Die erste Medaille für Geislingen holte der TV Altenstadt in der Jugend B. Helena Neher, Laura Uhlmann, Isabelle Büttner, Lara Bergmann und Jule Lohrmann turnten einen Dreikampf mit den Geräten Keulen, Band und Ball. Am Ende des Wettkampftages ließen sie sich die Bronzemedaille umhängen. Die TG Geislingen ging in dieser Altersklasse geschwächt an den Start, da sie auf die verletzte Mara Gröter verzichten musste. Cindy Kremer, Marlene Striegan und Lea Geiger zeigten dennoch konstante Übungen und erreichten so den vierten Platz.

Ebenfalls Bronze holte sich die E8-Jugend der TG Geislingen. Maja Schneider, Zehra Sirin, Lina De Caro und Madalena Spadavecchia bestritten einen Zweikampf aus einer Übung ohne Handgerät sowie mit den Keulen und erkämpften sich Platz drei. Ganz knapp am Podest vorbei schrammten Jasmin Staudenmaier, Selina Stickel, Beyza Sirin, Aurisa Morina und Sandra Täubert bei den Frauen 18+. Die Mannschaft der TG Geislingen turnte einen Dreikampf mit Keulen, Band und Ball und verpasste am Ende Rang drei nur um 0,75 Punkte. In der Jugend C ging der TV Altenstadt mit Dominique Farkas, Julie Margarido-Häberle, Seline Sauther und Laura Van de Geer an den Start. Im größten Teilnehmerfeld des Tages erreichten die Gymnastinnen den sechsten Platz.

Die D-Jugend-Mannschaft des TV Altenstadt turnte ebenfalls einen Dreikampf. Viktoria Fener, Fiona Köhler und Leah Rösel belegten damit den fünften Platz. In der Jugend E9 bildeten TG und TVA eine Startgemeinschaft mit Gymnastinnen aus beiden Vereinen. Die Mannschaft mit Maxi Seybold, Ela Yildirim (beide TG), Lena Van de Geer, Lisa Hildenbrand und Liee Paulsmaier (alle TVA) turnte einen Zweikampf und durfte sich über Platz vier freuen.