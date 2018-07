Göppingen Zwei Titel für Neele Rapp

Göppingen / kuz

Bei den württembergischen Jugendmeisterschaften in Untertürkheim ging Neele Rapp vom Schwimmverein 04 Göppingen in fünf Disziplinen sehr erfolgreich an den Start. Schon ihr Start über 50 m Freistil war überragend. In 27,73 Sekunden gewann sie souverän und verbesserte sich damit in der Bestenliste Deutschlands in ihrem Jahrgang auf Platz elf. Auch die 100 m Freistil ging sie taktisch klug an und ließ ihre starken Konkurrentinnen alle hinter sich. In 1:01,68 Minuten wurde sie auch auf dieser Strecke Württembergische Meisterin. Über 50 m Delphin erreichte sie mit 30,83 Sekunden den dritten Platz, ebenso wie auf 100 m Delphin. Das Wettkampfwochenende beendete sie mit 200 m Freistil, in der Zeit von 2:19,27 Minuten gewann sie die Silbermedaille. kuz