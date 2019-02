Ringen Zwei Titel für Ebersbacher Nachwuchs

Kreis Göppingen / ms/wh

In Königsbronn fanden die Württembergischen Ringer-Meisterschaften im Freien Stil statt. Für den SV Ebersbach gingen sieben Jugendringer auf Medaillenjagd. Der TV Faurndau stellte drei Starter.

In der A-Jugend starteten David Schneider, Henrik Roos und Ismail Tashuev. Für alle drei war es der erste Start in dieser Altersstufe. Schneider verlor seine ersten beiden Kämpfe und schied damit aus. Am Ende belegte er den 15. Platz. Roos kämpfte ebenfalls bis 55 kg und holte sich nach harten Kämpfen einen guten fünften Platz. Tashuev startete bis 65 kg. Auch er zeigte gute Kämpfe und sicherte sich ebenfalls den fünften Platz. In der C- Jugend startete Islam Tashuev bis 32kg. Er zeigte bärenstarke Kämpfe und wurde Württembergischer Meister.

In der B-Jugend zeigte Luca Deininger in der Klasse bis 62 kg sein ganzes Können und wurde Württembergischer Meister. Moritz Hölz wurde Fünfter, auf Platz sechs folgte Kevin Taranuha.

Marc Hieber vom TV Faurndau belegte in der B-Jugend bis 41 kg den zweiten Platz. Jonas Wühr erkämpfte sich in der A-Jugend bis 80 kg ebenfalls den zweiten Platz. Ahmad Ghafou wurde bis 48 kg Vierter, Anwar Ghafou erreichte bis 55 kg den 14. Platz.

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Frauen in Hemsbach gewann Selina Wühr vom TV Faurndau die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm. ms/wh