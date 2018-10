Handball Zurück in die Erfolgsspur

Heiningen / ksis

Heute um 15 Uhr spielen die Handballfrauen des TSV Heiningen in der Baden-Württemberg-Liga beim VfL Waiblingen II. Die der Zweitliga-Reserve, letzte Saison noch Drittligist, ist schwer einzuschätzen, hat aber mit einem Sieg gegen das Top-Team aus Schozach/Bottwartal aufhorchen lassen.

Für die TSV-Frauen kommt es nach zwei Niederlagen in Folge darauf an, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Ob die verletzten Leistungsträgerinnen wieder voll einsatzfähig sind, wird sich wohl erst vor Ort entscheiden. Der TSV besitzt aber einen auch in der Breite gut aufgestellten Kader, der durchaus in der Lage ist, Ausfälle zu kompensieren. Vielmehr kommt es darauf an, die Fehlerquote zu minimieren und an der Chancenverwertung zu arbeiten. Sollte dies gelingen, dürfte einem weiteren Erfolg nichts im Wege stehen. ksis