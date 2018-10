Motorradsport Zumindest der Mechaniker kostet nichts

Next

Kevin Zambrano in Schräglage, auf seiner 250er-Suzuki fährt der 15-jährige Amstetter allen Konkurrenten seiner Altersklasse davon – und sogar vielen Fahrern, die auf 450er-Maschinen sitzen. © Foto: unbekannt

Amstetten / Von Thomas Friedrich

Von Gleichaltrigen droht Kevin Zambrano schon keine Gefahr mehr. Der 15-Jährige hat sich bei der internationalen deutschen Meisterschaft im Supermoto hochüberlegen den Titel bei den Youngstern geholt. Zwölf Läufe standen auf dem Programm, gewonnen hat er „alle außer drei“, beantwortet er schnell die Frage nach der Zahl seiner Siege in dieser Saison. Im kommenden Jahr würde der Amstetter gerne bei den Größeren mitfahren. Die zittern schon vor ihm.

Selbst unter den Youngstern war Kevin der jüngste, er fuhr gegen 16- und 17-Jährige. Allesamt starteten sie auf ihren 250er-Maschinen gemeinsam mit den 450ern. In der Klasse S 4 landete der Amstetter schon auf Platz fünf. „Gott sei Dank fährt der nur eine 250er, sonst hätten wir gar keine Chance“, erinnert sich Mutter Heidrun Zambrano an die Reaktion der Konkurrenz.

Sogar viele Profis abgehängt

Mit seiner deutlich schwächeren Maschine raste der Deutsch-Spanier unter die besten Fünf. Im Wechsel fuhren die Youngster auch in der Klasse S 3 mit, in der viele Profis auf 450 Kubikzentimetern sitzen. Selbst dort ließ Zambrano als Vierzehnter unter 35 Fahrern viele Konkurrenten hinter sich.

Um sich kommende Saison auch auf eine 450er setzen zu können, fehlen dem 15-Jährigen aber noch ein paar Sponsoren. Ein neues Motorrad kostet viel Geld, zudem sind in dieser Klasse die Nenngebühren doppelt so hoch wie bei den 250ern. „Wir sind am Rödeln“, beschreibt Heidrun Zambrano die Suche nach Unterstützung. Immerhin spart sich die Familie die Kosten für einen Mechaniker. Den Job übernimmt Kevins Vater Fernando von Berufs wegen. Gelernt ist gelernt.

In den Jugendklassen steigt der Meister automatisch in die nächsthöhere auf, eine Titelverteidigung ist laut Reglement nicht vorgesehen. Sein Alter lässt Kevin aber noch ein Hintertürchen offen. Weil er so jung ist, dürfte er kommende Saison nochmals mit seiner 250er Suzuki bei den Youngstern mitfahren.

Beim 15-Jährigen kribbelt’s aber jetzt schon, endlich auf einem größeren Motorrad zu sitzen. Das Risiko kennt er. Stürze mit solchen Maschinen können schon richtig heftige Verletzungen nach sich ziehen. In dieser Saison hat der Amstetter sein Motorrad „fünf oder sechsmal“ über den Lenker verlassen. Nur einmal passierte es im Rennen, und da trug er gleich einen Bänderiss mit knöcherner Absplitterung im Daumen davon. Zum Glück erwischte es ihn im letzten Lauf der Saison, als er schon als Meister feststand. Ein solcher Sturz ein paar Rennen vorher, und der Titel wäre futsch gewesen.

Bis zum Start der kommenden Saison Ende März nächsten Jahres ist die Verletzung auskuriert. Ab Ende Dezember hindert ihn sein Daumen nicht mehr daran, aufs Motorrad zu steigen. Das erledigt dann der deutsche Winter, der Training – außer für Eis­speedway-Fahrer – nahezu unmöglich macht.