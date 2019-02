Tischtennis Zum fünften Mal mit 4:6 verloren

Süßen / cs

In den Doppeln fuhren Sabo/Binder mit einem schönen 3:0-Erfolg über Felbermeier/Heinrich den ersten Sieg ein. Am Nebentisch kämpften Ziegler/Schlecker um jeden Punkt, mussten aber gegen Tomanovska/Hanslick knapp im vierten Satz geschlagen geben.

Im vorderen Paarkreuz lief es nicht rund. Einzig Katharina Sabo punktete mit guter kämpferischer Leistung gegen Hanslick in vier Sätzen. Katharina Binder konnte Fürstenfeldbrucks Spitzenspielerin Tomanovska zwar einen Satz abknöpfen, unterlag aber letztendlich klar in vier Sätzen. Im hinteren Paarkreuz zeigte Ann-Katrin Ziegler erstklassiges Tischtennis. Sie gewann in fünf umkämpften Sätzen gegen Heinrich. Celine Schlecker startete gegen Felbermeier gut, konnte aber ihre Durchschlagskraft gegen die immer sicherer werdende Felbermeier nicht aufrechterhalten und verlor in fünf Sätzen zum 3:3-Zwischenstand.

Im zweiten Einzeldurchgang verlor Sabo gegen eine zu stark aufspielende Tomanovska mit 0:3. Am Nebentisch kam Binder nicht in ihr Spiel und verlor ebenso mit 0:3. Dieser 3:5-Rückstand erhöhte nun den Druck auf das hintere Paarkreuz. Ziegler hielt diesem Druck stand. Mit ihren cleveren Schnittwechseln und dem genialen Platzierungsspiel überzeugte sie durch einen 3:1-Sieg gegen Felbermeier. Im letzten Spiel des Tages merkte man Schlecker die Unsicherheit an. Durch die relativ hohe Fehlerquote ihrer Topspins musste sie sich trotz Satzbällen im ersten Satz gegen Heinrich in drei Sätzen geschlagen geben, sodass die TTG wieder einmal knapp mit 4:6 verlor. cs