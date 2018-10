Zum Derby nach Neuhausen

Pr.

Die U19 von Frisch Auf Göppingen greift nach dem spielfreien Wochenende in der Vorwoche wieder ins Geschehen der Jugendbundesliga ein. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Gerd Römer auf den derzeitigen Tabellenachten, die JSG Echaz/Erms. Die Grün-Weißen möchten ihren Aufwärtstrend fortsetzen und die kleine Serie von zuletzt zwei Siegen gegen die Handballakademie Bayern und Zweibrücken weiter ausbauen. Mit einem Auswärtssieg könnte der Abstand zur Spitzengruppe der Liga weiter verringert werden. Spielbeginn in der Hofbühlhalle Neuhausen/Erms ist am Sonntag um 17 Uhr. cs