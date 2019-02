Leichtathletik Zufriedenheit auch ohne Edelmetall

Frankfurt / Von Uli Bopp

Zufrieden war die kleine Schar von Athletinnen der LG Filstal, die am Wochenende in Frankfurt bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften am Start war.

Im Kugelstoßen der weiblichen Jugend U 18 legte Dea Gashi eine tolle Serie hin und verbesserte ihre Bestweite in den beiden ersten Versuchen auf jeweils 13,64 Meter. Mit ihren 13,94 Meter aus dem letzten Versuch verfehlte sie nur knapp ihre neue Zielmarke von 14 Metern. Damit steigerte sie sich insgesamt um 57 Zentimeter und lag als fünftbeste Stoßerin des Feldes nur zehn Zentimeter hinter dem Bronzeplatz. Siegerin Alina Henke aus Bissingen war mit 14,68 Metern nicht zu weit weg. Das wöchentliche Stützpunkttraining in Stuttgart und das Heimtraining in Bad Boll bei Harald Ruff zahlt sich für Dea Gashi offensichtlich aus.

Mia Herrmann kam im 200-Meter-Rennen nach dem Sieg im zweiten von acht Vorläufen in 25,83 Sekunden wegen vier Hundertstelsekunden nicht in den A-Endlauf. Im B-Endlauf steigerte sie sich auf 25,48 Sekunden und gewann damit souverän. Mit dieser Zeit hätte sie im A-Endlauf sogar die Silbermedaille geholt. So wurde sie im Gesamtklassement Fünfte. Die Sprinterin war jedoch mit diesem Erfolg in ihrem erst vierten Rennen über diese Distanz vollauf zufrieden und zeigte, dass ihre Schnelligkeitsausdauer auch ohne Langsprinttraining schon sehr gut, aber auch noch ausbaufähig ist. Über 60 Meter war diesmal für sie nach 7,82 Sekunden im ersten Zwischenlauf Endstation. Herrmann verfehlte dabei ihre Jahresbestzeit von 7,80 Sekunden nur knapp.

Über 60 Meter Hürden kam Lisa-Maria Oechsle mit 8,93 Sekunden im zweiten Zeitlauf ebenfalls nicht ganz an ihre Bestmarke (8,88 Sekunden) heran und verpasste die Qualifikation für den Endlauf.

Felix Neudeck pausierte nach seinem Titel im Siebenkampf bei den Deutschen Hallenmeisterschaften eine Woche zuvor. Auch andere aussichtsreiche Athleten, wie etwa die Stabhochspringer Fabian Brummer und Jakob Köhler-Baumann, verzichteten auf einen Start.