Handball-Landesliga Zehn Horrorminuten zerstören alles

Geislingen / Von Frank Schäffner

Die Euphorie des Derbysiegs in Gingen ist beim TV Altenstadt schnell verflogen. Im kleinen Derby schlugen die Altenstädter hart auf dem Boden auf. Die zweite Mannschaft der SG Lauterstein trat gegenüber der Vorsaison mit deutlich veränderter Aufstellung an. Vor allem Routinier Markus Stuber, langjähriger Leistungsträger im Oberligateam der SG, prägte den Spielaufbau der Gäste entscheidend und war selbst immer wieder mit unspektakulären aber effektiven Rückraumwürfen erfolgreich.

Stuber setzte gleich mit einem Aufsetzer aus dem Rückraum das erste Zeichen. Diesem Treffer folgte auf beiden Seiten lange keine herausgespielte Torchance, das war symptomatisch für die tor­arme Partie mit zwei konsequent zupackenden Abwehrreihen. Erst in der sechsten Minute traf Tarkan Girgin per Strafwurf zum 1:1. Die Aufmerksamkeit in der Abwehr und bei Torhüter Ionut Torica bescherte dem TVA zwei schnelle Gegenstoßtreffer durch weite Abwürfe auf den schnell voreilenden Linksaußen Jörn Bausch. Gästetorhüter Nicolas Jaros vereitelte ein weiteres Tor für den TVA mit einem gehaltenen Strafwurf. So kamen die Gastgeber nicht entscheidend weg und kassierten stattdessen zwei Treffer zum 3:3, da die SGL jetzt Lücken in der Altenstädter Abwehr nutzte.

Die Lautersteiner versuchten mit deutlich veränderter Sturmreihe neue Impulse zu setzen. Erfolgreich waren zunächst aber nur noch die Altenstädter. Die nutzten mit Anspielen auf die am Kreis einlaufenden Axel Bottek und Oliver Köppel eine Überzahl zur 6:3-Führung. Jetzt folgten Zeitstrafen gegen den TVA, die nutzte die SGL mit Rückraumwürfen durch die Lücken und Treffern über die Außenpositionen zur 9:8-Führung. Beim TVA kam Martin Heer ins Tor, der sich gleich mit einem gezielten Weitwurf auf Dominik Gallo einführte und zudem einige Würfe abwehrte. Auf der Gegenseite blieben viele Abschlüsse die Beute des Torhüters, so stand es zur Pause nur 11:11.

Altenstadt ging zu Beginn des zweiten Durchgangs durch Treffer von Bielec und Girgin in Führung. Insgesamt machten die Altenstädter zu wenig Druck auf die Gästeabwehr, um sich Lücken zu erarbeiten. Am effektivsten waren die schnellen Tore nach Ballgewinnen der Abwehr, wie das 15:13 durch Marco Härringer. Aus dem Spiel heraus gelang zu wenig. Die SG hielt in dieser Phase mit Anspielen auf Kreisläufer Felix Thrun dagegen, der einen Strafwurf herausholte und zweimal selbst traf. TVA-Spielmacher Simon Knosp erhöhte nach schöner Körpertäuschung auf 16:14 und bediente Moritz Veil, der vom Kreis traf. Die SGL blieb durch Treffer von Stuber und Kreisläufer Thrun bis auf ein Tor dran. Zehn Minuten vor Schluss nutzte Knosp eine Überzahl für einen Pass auf den einlaufenden Köppel, der zum 19:17 (50.) traf.

In der entscheidenden Phase scheiterten die Gastgeber häufig an Torhüter Jannis Wagner, trafen nur das Gebälk oder verloren den Ball durch technische Fehler. Der SGL gelangen jetzt vier Treffer in Folge zum 19:21. Noch war lange genug zu spielen, doch der TVA schaffte nicht mehr als den Anschlusstreffer, da das Zusammenspiel fehlte, um zu mehr erfolgreichen Abschlüssen zu kommen. Lauterstein genügte noch ein routinierter Wurf von Stuber und der wirkungsvolle Weg über den Kreisläufer, um die Punkte mitzunehmen.

TV Altenstadt: Torica, Heer; Härringer (1), Pilz (1), Gallo (2), Knosp (2), Köppel (3), T. Girgin (3/1), M. Veil (2), R. Veil, Bausch (2), M. Bottek, A. Bottek (1), Bielec (4/3).

SG Lauterstein II: N. Jaros, Wagner; Heinzmann (1), Weiss (1), Stuber (5), Kümmel (1), M. Funk, Bäuerle (4/2), Ziller (3), Thrun (5), K. Jaros (1), Adelhelm, Edelmann, Widmann (2).