Skispringen x

Degenfeld / swp

Am morgigen Dienstag lädt der Ski-Club Degenfeld in der Degenfelder Kalte-Feld-Halle zum Public Viewing auf der Großleinwand. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld steht mit dem Teamwettkampf der erste der drei Skisprungwettbewerbe der Frauen auf dem Programm. In dieser Disziplin hat Deutschland das letzte Weltcupspringen vor dem WM überlegen gewonnen, unter Beteiligung der Degenfelderinnen Anna Rupprecht und Carina Vogt. Rupprecht hat ihre Nominierung für das deutsche Team nicht sicher, sie kämpft gegen Ramona Straub um den letzten freien Platz. Die Medaillenchancen ihrer Asse weckten bei den Vereinsverantwortlichen den Gedanken, den Degenfelder Skispringerinnen mit allen Skisprunganhängern und Weggefährten vereint die Daumen zu drücken. Die Fernsehübertragung beginnt gegen 16 Uhr, der Saal öffnet bereits um 15.30 Uhr.