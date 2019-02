Handball Würfe ins leere Tor machen alles klar

Lauterstein / sn

Lauterstein spielte gleich den ersten Angriff konsequent aus und Jochen Nägel traf von Außen. Torwart Matthias Nagel wehrte den ersten Wurf ab und vorne erhöhte Mario Kölle auf 2:0. Dann schlichen sich nach und nach Fehler ins Lautersteiner Angriffsspiel ein, die Gäste nutzten zwei leichte Ballverluste zu Gegenstoßtoren. Zudem fehlte der SGL in der Deckung kurzzeitig der Zugriff. Die erste Führung der Gäste glich Mario Kölle zum 3:3 aus (8.). Er und Jochen Nägele warfen die ersten sechs Treffer der SGL.

Nach knapp einer Viertelstunde kam Tobias Schmid aufs Parkett und führte gekonnt Regie. Im linken Rückraum profitierte Jonas Villforth von den Zuspielen seiner Kollegen. Mit drei Treffern aus dem Rückraum und einem Durchbruch half er seinem Team mit den Treffern sieben bis zehn. Ab der 23. Minute fand auch die SGL-Defensive wieder ins Spiel. Nachdem die Gäste zum 11:10 verkürzt hatten, wurde Tim Lackinger schön auf Außen freigespielt und vollendete mit einem humorlosen Wurf. Matthias Nagel zeichnete sich im Tor erneut aus und Jochen Nägele per Siebenmeter sowie Tim Lackinger stellten mit der ersten vier-Tore-Führung die Weichen auf Sieg. Lauterstein kam aber nicht weiter weg und ging mit einer 16:13-Führung in die Kabine.

In Durchgang zwei starteten die Gastgeber zunächst etwas hektisch. Ostfildern blieb dadurch bis zum 20:17 dran und hatte sogar die Chance, auf ein Tor zu verkürzen. Die Deckung mit den Mittelblockern Silas Bäuerle und Steffen Nägele wusste das jedoch zu verhindern. Mario Kölle agierte in der zweiten Hälfte sowohl defensiv als auch offensiv auf Halbrechts. So bekam Jochen Nägele Freiheiten und fand wieder zu seinem starken Gegenstoßspiel zurück. Er und Lucas Lenz bescherten seinem Team zwei Treffer in Folge zum 22:17.

Ostfildern nahm eine Auszeit und spielte anschließend mit dem siebten Feldspieler. Doch gleich im ersten Angriff stibitzte Jochen Nägele den Ball und traf ins verwaiste Tor. Auch den Angriff danach verteidigten die Gastgeber konzentriert und Silas Bäuerle erzielte mit einem Gegenstoß den nächsten Lautersteiner Treffer. Eine Zeigerumdrehung später wiederholte Lucas Lenz dasselbe noch einmal und beim 25:17 war das Spiel entschieden. Beim 31:21 in der 54. Minute führte die SGL mit zehn Toren und nahm dann spürbar Energie aus dem Spiel. Hinten wurde der letzte Schritt nicht mehr so entschlossen gemacht und vorne schlichen sich Fehler ein. Dennoch zeichnete sich in der Schlussphase Stephan Mühleisen noch aus. Er traf dreimal teils spektakulär vom Kreis. Den letzten Treffer der Partie schoss Tim Lackinger, der mit einem Stemmwurf den 34:26-Endstand herstellte.

SGL-Trainer Timo Funk analysierte im anschließenden „Experten-Talk“: „In der ersten Hälfte waren wir im Angriff nicht effektiv genug und teilweise zu statisch. Im zweiten Durchgang haben wir das dann viel besser gemacht und aus einer starken Abwehr heraus auch einige einfache Tore erzielt.“

SG Lauterstein: M. Nagel, Bertele; F. Lackinger, Schmid (1), T. Lackinger (3), Clement, K. Nagel, Lenz (3), Villforth (5), S. Nägele, Kölle (7), Bäuerle (2), J. Nägele (9/1), Mühleisen (4).