Boxen Wirrwarr wegen Visum vor WM-Kampf

Donzdorf / Wolfgang Karczewski

Schon einmal hätte Box-Profi Firat Arslan gegen Pascal Ndomba aus Tansania um die Weltmeisterschaft der Global Boxing Union (GBU) kämpfen sollen. Doch daraus wurde nichts, denn der Afrika-Meister hatte kein Visum bekommen und musste deshalb passen. Stattdessen holte sich Arslan mit einem K.o.-Sieg über den Argentinier Pablo Matias Magrini den WM-Titel. Heute starten Arslan und Ndomba in Istanbul einen zweiten Versuch. Am späten Abend will der Donzdorfer seinen Titel verteidigen.

Allerdings gab es auch dieses Mal Probleme mit dem Visum von Ndomba. So war es schließlich der Stab von Arslan, der sich um die nötigen Papiere für den afrikanischen Boxer kümmerte. Am Mittwoch bekam Arslans Gegner sein Visum, einen Tag später trafen beide Faustkämpfer in der türkischen Metropole ein.

„Das war wieder eine harte Tortur, aber wir hatten schon einen Ersatzgegner in der Hinterhand“, erklärt Arslan, der gemeinsam mit seinem Team auf alle Eventualitäten vorbereitet war. Über seinen heutigen Gegner weiß der Deutsch-Türke, der erst zum dritten Mal in seinem Heimatland boxt, nicht viel. Videos gibt es keine. „Er scheint ein Draufgänger zu sein“, interpretiert Arslan die Kampfbilanz seines heutigen Kontrahenten, der 23 seiner 33 Profikämpfe gewann, davon 21 durch K.o. Allerdings hat Ndomba einige Kämpfe durch K.o. verloren.

Der Donzdorfer macht keinen Hehl daraus, dass sich der sportliche Wert des heutigen Kampfes in Grenzen hält, gehört doch der Boxverband GBU nicht zu den großen Vier im internationalen Geschäft. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte Arslan erklärt, die GBU sei sportlich völlig unbedeutend. „Zu dieser Aussage stehe ich heute noch, und ich werde meine Meinung nicht ändern“, betont der Champion. Allerdings habe sich die GBU in den vergangenen Jahren unheimlich entwickelt. „Ich habe früher WM-Kämpfe bei der GBU zwischen der Nummer 200 und der Nummer 1000 der Welt gesehen. Das war natürlich ein Witz, aber das ist in letzter Zeit nicht mehr so“, sagt Arslan.

Das heutige Duell mit Ndomba ist trotz allem ein WM-Kampf. Arslan: „Ich kämpfe ja schließlich nicht gegen eine Gurke. Er ist immerhin die Nummer eins in Tansania und gewiss kein Fallobst.“ Dennoch könne für ihn das Ziel nur lauten, in einem anerkannten Verband Weltmeister zu werden.

Nach dem heutigen Fight will Firat Arslan am 17. November in der Göppinger EWS-Arena seinen GBU-WM-Titel erneut verteidigen – einen Sieg im heutigen Duell vorausgesetzt. „Wenn ich gegen Ndomba nicht gewinne, kann ich gleich aufhören“, erklärt der 47-Jährige.