Württembergliga Wi/Wi/Do will den dritten Sieg

Donzdorf / dh

Heute Abend treffen die Handballer der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf in der Sporthalle Römerstraße in Esslingen auf die SG Hegensberg/Liebersbronn. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

In der vergangenen Saison sah man nicht gut aus gegen die Spielgemeinschaft vom Berg. Beide Aufeinandertreffen wurden verloren, wobei man vor allem in Esslingen schlecht aussah. Und auch heute wird es sicher nicht einfach werden, gegen die SG zu bestehen. Die Mannschaft hat eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die teilweise schon höherklassig gespielt haben, und jungen Talenten. Mit Kapitän Fabian Sokele und Henning Richter verfügt die SG HeLi über einen äußerst wurfgewaltigen Rückraum, der aber nicht nur werfen kann, sondern auch das druckvolle und vor allem schnelle Angriffsspiel durchaus beherrscht.

Doch auch die HSG muss sich nicht verstecken. Der eigene Saisonstart kann sich sehen lassen und so will man auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Die Vorzeichen hierfür könnten besser stehen. Zu den schon verletzten Akteuren gesellten sich unter der Woche auch noch Fabian Schneider und Karle Müller. Beide sind an einer Grippe erkrankt. Dennoch will die Mannschaft von Trainer Rascher die positive Entwicklung der letzten Wochen weitergehen und gegen HeLi den nächsten Schritt machen. „Wir müssen uns gegenüber Ostfildern nochmals steigern, vor allem in der Abwehr müssen wir wieder konsequenter agieren, um gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn was Zählbares mitzunehmen“, gibt der Trainer die Marschrichtung vor. dh