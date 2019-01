Handball Wi/Wi/Do bringt Punkte nach Hause

Donzdorf / Dennis Helmer

Eine gute Abwehrarbeit gepaart mit einer starken Torhüterleistung waren die Garanten zum 29:24-Auswärtssieg der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf bei der HSG Ostfildern. Florian Lehrmann lieferte in seiner ersten Württembergligapartie für Wi/Wi/Do eine gelungene Premiere, zeigte sich als sicherer Rückhalt und trug seinen Teil zum verdienten Erfolg bei.

Das Spiel begann zerfahren. Fehlwürfe und technische Fehler sorgten dafür, dass beide Mannschaften nicht viel trafen. So stand es nach elf Minuten 5:3 für die Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt hatte die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf bereits drei Zeitstrafen zu schlucken und sah sich zeitweise zu viert auf dem Spielfeld. Besonders ärgerlich waren dabei die beiden Strafen für Fabian Schneider, wodurch sich die Trainer Rascher und Bühler bereits früh zu Umstellungen in der Defensive gezwungen sahen.

Einige Nachlässigkeiten im Angriff nutzte Ostfildern gekonnt aus und erhöhte bis zur 18. Minute auf 10:6. Eine Auszeit stoppte den Lauf der Gastgeber. Vier Minuten später, Wi/Wi/Do hatte inzwischen die Torhüter gewechselt und spielte nun mit Lehrmann statt Krieg, konnten die Gäste wieder verkürzen. Lehrmann kam gut ins Spiel und drei Paraden in Folge brachten seine Vorderleute beim 12:10 wieder auf Tuchfühlung. Doch Ostfildern ließ sich dadurch noch nicht beeindrucken und erhöhte auf 15:11. Mit 15:12 wurden die Seiten gewechselt.

Gestützt von einer starken Abwehr inklusive Torwart blies Wi/Wi/Do schnell zur Aufholjagd. Beim 18:18 war der Spielstand ausgeglichen und eine Minute später erzielte Hommel die erste Führung der Gäste. Ostfilderns Trainer Ziehfreund versuchte, durch eine Auszeit die Reißleine zu ziehen, doch Heilig und Co ließen sich dadurch nicht beirren. Drei weitere Treffer in Folge brachten die Mannschaft der Trainer Rascher und Bühler beim 18:22 nach 45 Minuten langsam auf die Siegerstraße. Ein letztes Aufbäumen ließ die „Filder Falken“ beim 21:23 nochmals ran kommen, doch ein erneuter Zwischenspurt auf 21:26 stellte die Weichen dann endgültig Richtung Auswärtssieg. Selbst zwei rote Karten gegen Wi/Wi/Do und eine offensive Deckungsvariante brachten die Gäste nicht mehr ins Wanken. Spätestens als Schnepf in Unterzahl zum 22:28 traf, war die Messe gelesen. Am Ende stand ein verdientes 24:29 auf der Anzeigetafel. Dennis Helmer

Winzingen/Wißgoldingen/Donzd.: Krieg, Lehrmann; Corces, Baur, Ambrosch, Hommel (5), Müller (1), D. Schmid (3), Pfeilmeier (4), Heilig, K. Schmid (2), Schneider (6), Thrun, Schnepf (8).