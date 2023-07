In den Worten von Gianni Coveli schwang eine gehörige Portion Stolz mit: „Es ist brutal, was die Jungs abgeliefert haben, sie haben sich gequält.“ Und dieser Stolz war berechtigt: Covelis Schützlinge ackerten über 120 Minuten und warfen in Sachen Lauf- und Kampfbereitschaft alles in die Waa...