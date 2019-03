Weltmeister zu Besuch

swp

Am kommenden Samstag bietet der achtfache Kickboxweltmeister und Präsident der WKU (World Kickboxing and Karate Union), Klaus Nonnemacher, in der Salacher Stauferlandhalle wieder einen Kickboxlehrgang an. Die Veranstaltung steht allen Sportler und Verbänden offen, sie beginnt um 10 Uhr. Klaus Nonnemacher studiert mit den Teilnehmern zunächst „Angriffs- und Verteidigungstechniken im Leicht- und Vollkontakt/K1“ ein, zudem zeigt er Übungen zur Steigerung der Schnellkraft und Wettkampfausdauer. Das Seminar ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.