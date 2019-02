Handball Weiterer Derby-Sieg

Reichenbach / td

Die Frauen des TV Reichenbach konnten sich in ihrem Heimspiel gegen den TSV Köngen mit 26:22 (14:10) durchsetzen und belegen damit in der Württembergliga weiterhin den ersten Tabellenplatz. Reichenbach führte beim 3:2 in der 6. Minute zum ersten Mal. Bis zum 10:9 blieb die Partie eng, dann setzte sich Reichenbach auf 14:10 ab. In der 45. Minute führten die Gastgeberinnen mit 22:15 und gaben den Sieg nicht mehr aus der Hand. td

TV Reichenbach: Strohmeier, Wolf; Fischer (4), Genc (3), Weiß (3), Greth (2), Hammann, Seidel (4), Breymayer (1), Kienzlen (2), A. Seiter (1), K. Seiter (1), Teichmann (2/2), Stockburger (3).