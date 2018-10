Geislingen Wehe, wenn der TVA ins Tempo kommt

Geislingen / Von Frank Schäffner

Primus TVA besiegt Schlusslicht Ravensburg 30:19. Viele Altenstädter Umstellungen ersparen den Gästen ein Debakel.

Gleich der erste Angriff der Gäste charakterisierte die Kräfteverhältnisse. Sein Abschluss endete in der aufmerksamen und konsequent zupackenden Altenstädter Defensive. Den Ballgewinn nutzte Maximilian Pilz sofort im schnellen Gegenangriff zum Pass auf Kreisläufer Moritz Veil, der den Torreigen eröffnete.

Der TSB biss sich am Altenstädter Abwehrbollwerk meist die Zähne aus. Nach längerem Hin und Her, muss irgendwann abgeschlossen werden, um nicht ins Zeitspiel zu laufen. Diese unvorbereiteten Würfe aus dem Rückraum waren kein Problem für Torhüter Ionut Torica, der bei solchen Gelegenheiten gerne seine schnellen Vorderleute zu einfachen Toren auf die Reise schickt. Die Altenstädter nutzten nicht alle Gelegenheiten, da beim TSB mit Joachim Neff ebenfalls ein Guter zwischen den Pfosten stand. Nach zwölf Minuten stand es dennoch 7:2 und bis dahin hatte nur Jörn Bausch zweimal getroffen. Ein Zeichen dafür, dass der ballführende Altenstädter stets den besser postierten Mitspieler sucht statt mit Gewalt abzuschließen.

Das schnelle Laufspiel aus dem Abwehrbollwerk heraus überforderte die Ravensburger. Die Dominanz ließ bei den Hausherren kurzzeitig die Konzentration schwinden. Der technisch beste Gästespieler Joel Schwarz ließ die Abwehr mit einer Drehung aussteigen und traf. Weitere Anspiele an den Kreis führten zu zwei Strafwürfen, die der TSB sicher verwandelte, während die Altenstädter auch bei dieser Großchance insgesamt dreimal scheiterten. Nach dem 8:5 zogen die Gastgeber wieder gewaltig an. Mittlerweile waren Marco Härringer und Axel Bottek auf den Außenpositionen sowie Simon Knosp in der Mitte ins Spiel gekommen. Auch sie trafen, mit dem 15:7 zur Pause war das Spiel fast entschieden.

Nach Wiederbeginn agierten die Altenstädter ein ums andere Mal zu hektisch und wollten den Ball zu schnell im Tor unterbringen. Manches ging daneben oder Neff stand im Weg. Die Abwehr kam manchmal zu spät, was Schwarz zu drei Treffern in Folge nutzte. Den schmeichelhaften Rückstand mit nur fünf Toren hielt der TSB bis zum 20:15, dann erhöhte der TVA wieder kontinuierlich. Dominik Gallo und Knosp trafen nach schnellen Seitwärtsbewegungen aus dem Rückraum und der Tempogegenstoß war oft das Mittel nach abgewehrten Bällen. Das praktizierte jetzt auch Martin Heer erfolgreich, der mittlerweile im Tor stand. Am Ende hatten sich alle Spieler in die Torschützenliste eingetragen ­ bis auf Micha Bottek. Der war auch gar nicht im Angriff eingesetzt, er trug im Abwehrzentrum wesentlich dazu bei, die Gäste ratlos zu machen und zu harmlosen Würfen zu zwingen.

Wieder lief der Ball wunderbar schnell durch die Altenstädter Reihen, wodurch jeder Spieler zum Torerfolg kommen kann. Damit ist das Spiel nur schwer ausrechenbar, und wenn der Ball mal nicht so oft ins Tor geht, sind Abwehr und Keeper immer in der Lage, den Gegner auf wenige Torerfolge einzugrenzen. Das sollte der TVA auch am kommenden Samstag bei Aufsteiger SG Bettringen hinkriegen, um die Tabellenführung zu festigen.

TV Altenstadt: Torica, Heer; Härringer (1), Pilz (2), Gall (2), Knosp (3), Köppel (3), Girgin (2), Moritz Veil (2), Robin Veil (4), Bausch (5), Micha Bottek, Axel Bottek (2), Bielec (4/4).