Kreis Göppingen Wandertag des Turngaus

Kreis Göppingen / swp

Der Winterwandertag des Turngaus Staufen findet am Sonntag in Rechberghausen statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr vor der TV-Halle, Hallenstraße 9. Es werden drei geführte Wanderungen angeboten. Die Wanderung „Unser Städtlein“ ist ein Spaziergang durch den Ortskern, 1,2 Kilometer, Dauer mit Führungen in der katholischen Kirche und im Mühlentechnikmuseum in der Kulturmühle eineinhalb bis zwei Stunden. Die „Panoramawanderung“ bis zum Aussichtsturm Luftikus dauert rund zwei Stunden, ebenso die Strecke „Westlich um Rechberghausen“. Anschließend trifft man sich in der TV-Halle.