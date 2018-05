Ski Nordisch Von Schanzen zu Pferden und zurück

Degenfeld / Markus Rohde

Die viertägige Veranstaltung soll die Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren in ihren Sprungleistungen, Athletik, aber auch in ihren koordinativen und Ausdauer-Fähigkeiten verbessern und fördern.

Neben fünf Sprungeinheiten stand gleich am ersten Abend ein Beweglichkeitstest auf dem ­Programm. Nach dem Tages­programm am Freitag gingen ­die Mädchen am Abend mit Markus Sommerhalter (Landeskader-­Co-Trainer Nordische Kombination) auf eine Sechskilometer-Runde im Nordic Blading.

Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, durften die Mädchen auf dem Reiterhof Ziller in Degenfeld teilweise erste Erfahrungen im Reiten und Führen von Pferden sowie bei der Pflege und Reinigung der Tiere sammeln.

Beim Abschlusswettkampf am Sonntagvormittag auf allen drei Schanzen ermittelten die Mädchen ihre besten Springerinnen und sprangen zudem eine Qualifikation zum Mädchencamp des Deutschen Skiverbandes aus. Einen der fünf baden-württembergischen Startplätze ergatterte Katharina Hieber vom SC Degenfeld.