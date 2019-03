Aktionstage Volleyball begeistert

Eislingen / Manfred Gottwald

Motiviert durch die tollen Erfahrungen mit dem Grundschulprojekt, bei dem durch die TSG-Volleyballer bereits 900 Grundschulkinder unterrichtet worden waren, hat sich die TSG Eislingen das Ziel gesetzt, darauf aufzubauen und auch in den Klassen fünf bis sieben Volleyballaktionstage anzubieten.

Den Anfang machten die TSG-Volleyballer im Erich-Kästner-Gymnasium in Eislingen. An zwei Tagen wurden die Klassen fünf, sechs und sieben unterrichtet. Mit jeweils fünf Trainerinnen und Trainern konnten insgesamt rund 220 Kinder für diese Mannschaftssportart begeistert werden. Die Übungseinheiten wurden gegenüber dem Grundschulprojekt den körperlichen und motorischen Fähigkeiten angepasst. Bewusst wurden von den Lehrkräften der Schule gemischte Trainingsgruppen zusammengestellt und die regulären Klassengruppen aufgebrochen. So lernten die Kinder nicht nur die Sportart Volleyball selbst kennen, sondern sich auch in neuen Teams und Gruppen zusammenzufinden.

Egal, ob bei den Aufwärmspielen, dem Volley-Jonglieren eines Wasserballs im Team, beim gemeinsamen Erlernen der Volleyballtechniken oder dem Abschlussspiel Schüler gegen Lehrerinnen, die Kids hatten ganz offensichtlich sehr viel Spaß beim Volleyball. Auch zahlreiche Talente konnten von den erfahrenen TSG-Trainern unter den Teilnehmern entdeckt werden.

Nach einem Gruppenfoto und der Abschlussbesprechung gab es nicht nur viel Lob für die Kinder, sondern auch für die Volleyballabteilung der TSG Eislingen. Einige Kinder haben sich spontan zum Schnuppertraining angemeldet. Die Aktionstage wurden sowohl vom Verein als auch von der Schule als voller Erfolg bezeichnet. Manfred Gottwald