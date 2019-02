Handball Volle Konzentration über die ganze Stunde

Donzdorf / Denis Helmer

Nach drei Niederlagen in Folge will die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Mit dem TSV Deizisau empfängt die Mannschaft um Kapitän Nico Heilig heute Abend einen Gegner, der sich in den letzten Wochen kontinuierlich an die Spitzenteams der Württembergliga heranschob und bei sechs Punkten Rückstand auf Platz eins ständig auf Ausrutscher der Konkurrenz wartet.

Für zwei dieser Ausrutscher hat der TSV in den letzten beiden Partien selbst gesorgt, in denen man Heiningen schlug und gegen Schwäbisch Gmünd einen Punkt holte. Es wartet also ein harter Brocken auf die HSG und eine Mannschaft, die im Augenblick auf einer kleinen Erfolgswelle reitet. Anpfiff in der Lautertalhalle Donzdorf ist um 19.30 Uhr.

Deizisau hat bereits seit Wochen einen kleinen Lauf und holte seit November 18:4 Punkte. Von den letzten elf Spielen wurde nur eines verloren. Dabei schlug der TSV Deizisau Gegner wie SKV Unterensingen und TSV Heiningen. Auch gegen Tabellenführer Schwäbisch Gmünd konnte am vergangenen Wochenende gepunktet werden. Nach fünf Toren Rückstand zur Halbzeit reichte es dem TSV am Ende zu einem 36:36-Unentschieden. Angeführt von Routinier Patrick Kleefeld stechen aus einem guten Kollektiv vor allem das enorme Tempo sowie das vielleicht beste Kreisläuferspiel der Liga heraus. In der Defensive bevorzugt Deizisau die eher offensiveren Abwehrvarianten 3:2:1 oder 5:1, woraus jeder Fehler mit einem Gegenstoß bestraft wird.

Auf Seiten der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf hieß es nach der Niederlage gegen Heiningen mal wieder Wunden lecken. Nach einer total verpatzen ersten Halbzeit war das Spiel beim TSV bereits nach 30 Minuten gelaufen und Wi/Wi/Do stand wieder mit leeren Händen da. Gegen Deizisau erhofft sich das Trainerteam endlich die nötige Reaktion und mal wieder eine konzentrierte Darbietung über die komplette Spielzeit. Denn eine Halbzeit ordentlich zu spielen reicht in dieser Sportart nun mal nicht aus, um erfolgreich zu sein. Die HSG Wi/Wi/Do will wieder eine aggressive Abwehr spielen, um selbst ins Tempospiel und so zu dem ein oder anderen einfachen Tor zu kommen. Außerdem erhofft sich die Mannschaft trotz der dürftigen Vorstellungen der letzten Wochen weiter die Unterstützung der Fans, um gemeinsam den Schalter umzulegen und endlich das auch für das eigene Selbstvertrauen so wichtige Erfolgserlebnis gegen eine besser platzierte Mannschaft einzufahren. Denis Helmer