Ultralauf Vogel bester Deutscher im Wallis

Eislingen / swp

Der Eislinger Timo Vogel kann stolz sein: Beim Ultralauf „Swiss Peak 360“ belegte der 31-Jährige, der mittlerweile im österreichischen Bad Ischl lebt, nach 360 alpinen Kilometern über herrliche Trails als bester deutscher Teilnehmer in 137:37 Stunden den 98. Platz, in seiner Altersklasse Senioren I bedeutete dies Rang 43. Gestartet worden war das Rennen in Oberwald, das Ziel war in Le Bouveret. Sieger Patrick Bohard aus Frankreich hatte die Strecke mit 25 400 Höhenmetern in 86:23 Stunden bewältigt. Zwischen den einzelnen Etappen gönnten sich die Teilnehmer mit Blick auf die Gesamtzeit nur wenig Schlaf, Timo Vogel kam auf gut 21 Stunden Pause, davon gut zehn Stunden Schlaf.

Schon auf dem ersten Teilstück realisierte der Eislinger, wie wichtig es ist, sein eigenes Tempo zu finden. Nach elfeinhalb Stunden für die knapp 56 Kilometer reichte es für eineinhalb Stunden Schlaf, ehe die Etappe über den Simplonpass anstand. Über 4000 Höhenmeter prägten die dritte Etappe, die Vogel in einem Dreierteam zum Teil bei Nacht und mit nachlassender Akku- Leistung seiner Lampe hinter sich brachte. In Zinal lagen 160 Kilometer und 11 000 Höhenmeter hinter dem 31-Jährigen. Steile und beschwerliche Aufstiege folgten weiterhin, nach dem Sorebois (2871 m) und dem Col de Torrent (2899 m) folgte ein langer Abstieg nach Evolène, ehe der Aufstieg zum Col de la Meina (2691 m) anstand. Auf der fünften Etappe stand der höchste Punkt des „Swiss Peak“ auf dem Plan, der 2966 Meter hohe Col de Prafleuri, wo Steinböcke zu Zuschauern wurden. Obwohl auf den Schlussetappen noch der Regen dazukam, ließ sich Timo Vogel nicht mehr aufhalten und beendete sein „unvergessliches Abenteuer“ mit einem respektablen Resultat.