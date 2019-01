Ringen Vier Titel erkämpft

Ebersbach / ms

Bei den Bezirksmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Aalen gewann der E-Jugendliche Adam Pintye bis 27 kg den Titel. Bei den D-Jugendlichen wurde Casey Schnabel in der Klasse bis 27 kg Vierter, ebenso Akraman Tashuev bis 33 kg. Nick Dwischi konnte in der Klasse bis 40 kg seinen Triumph von den Freistilmeisterschaften wiederholen. In der C-Jugend wurde Islam Tashuev bis 33 kg Dritter. Kris Nietmann wurde bis 40 kg Fünfter, Enes Kabal wurde Dritter. Julian Walter errang bis 51 kg den dritten Platz. Bei der B-Jugend wurde Lenny Hetzinger bis 41 kg Zweiter. Bis 62 kg wurde Luca Deininger Bezirksmeister, Moritz Hölz wurde Zweiter und Kevin Taranuha Dritter. In der A-Jugend wurde David Schneider bis 55 kg Sechster. Ismail Tashuev wurde bis 65 kg Bezirksmeister. ms