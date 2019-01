Turngau Staufen Vielfalt an Fortbildung

Süßen / swp

Es ist ein Termin mit Anziehungskraft: Das neunte Turnerjugend-Forum und der 49. Gaujugendturntag finden heute in der neuen Sport- und Kulturhalle in Süßen statt. Vom Jugendausschuss des Turngaus Staufen werden Übungsleiter, Helfer, Vereinsvertreter und Interessierte im Kinder- und Jugendbereich in der Halle im Süßener Sommerauweg 11 willkommen geheißen.

„Die Veranstaltung bietet für den Kinder- und Jugendbereich in unseren Vereinen ein reichhaltiges Angebot, um sich fortzubilden, neue Ideen einzuholen, sich vereinsübergreifend zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. Das bietet eine tolle Grundlage für den Start ins Jahr 2019“, beschreibt Nicole Razavi, Präsidentin des Turngaus Staufen, das Forum und den Gaujugendturntag. „Bereits bei der ersten Vorort-Besprechung wurde deutlich, dass die neue Sport- und Kulturhalle mit ihren gefühlt unendlich vielen Räumen und ihrem tollen Ambiente etwas Besonderes im Turngau ist“, ordnet das ehrenamtliche Organisationsteam mit Heike Schmidt, Eva Kiczeriak und Benno Baumeister den Veranstaltungsort ein. Entsprechend bieten die Organisatoren nun 19 Workshops an. Dabei laufen laut einer Pressemitteilung des Turngaus bis zu sieben Fortbildungsmaßnahmen gleichzeitig. Die Rückmeldungen zum Forum des Vorjahres haben auch dazu geführt, dass einige Workshops mehrfach angeboten werden. „So haben die Übungsleiter die Chance, in den drei Workshop-Einheiten ihre gewünschten Workshops zu besuchen. Durch die vielen Räume in Süßen ist es dieses Jahr möglich“, erklärt das Orga-Team.

Der Turngau Staufen betreut aktuell über 80 Vereine mit mehr als 30 000 Mitgliedern. Darunter sind weit über 10 000 Kinder und Jugendliche, die von Übungsleitern, Assistenten und Helfern in den Übungsstunden unterrichtet werden. Der Jugendausschuss des Turngaus hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein umfassendes und vielseitiges Schulungsangebot für die Vereinsmitarbeiter anzubieten. Für das Forum konnten bekannte und neue Referenten gewonnen werden. Dabei reicht die Auswahlpalette vom Kleinkind im Windelalter bis zum jungen Erwachsenen und ermöglicht eine Weiterbildung in den Bereichen Spiele, Kräftigung, Koordination, Turnen, Fitness und Dance.

Die hohen Anmeldezahlen in den vergangenen Jahren zeigen, dass der Turngau mit dem Turnerjugend-Forum eine attraktive Veranstaltung geschaffen hat, die den Teilnehmern neue Impulse für ihre Arbeit im Verein gibt und dadurch ein interessanter und qualitativ hochwertiger Übungsbetrieb in den Vereinen ermöglicht wird. Auch die vereinsübergreifende Kommunikation wird von diesem Forum geprägt und dadurch ausgebaut – seit neun Jahren nun wird dieses Angebot im Rahmen des Gaujugendturntages als Forum angeboten und mit steigenden Anmeldezahlen genutzt. Im Anschluss an das Forum bittet der Turngau um 15 Uhr die Vereinsvertreter zum Gaujugendturntag in die Kulturhalle.

Zeitplan: 8 Uhr Frühstück, 9 Uhr Workshops Teil 1, 10.30 Uhr Workshops Teil 2, 12 Uhr Mittagessen, 13 Uhr Workshops Teil 3, 15 Uhr Turntag, 17 Uhr Ende.