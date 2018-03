Leichtathletik Viele Podestplätze sind noch offen

Geislingen / Jochen Schreitmüller

Am morgigen Sonntag beschließt die 30. Michelbergiade die Leichtathletik-Hallensaison, bevor nach Ostern bereits die Freiluftwettkämpfe für die vielen Nachwuchsleichtathleten aus dem Kreis Göppingen beginnen. Über 300 Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren erwartet die TG Geislingen am Sonntag in der Geislinger Michelberg­halle.

Bei der Abschlussveranstaltung der LG Filstal-Hallenserie absolvieren wieder alle Teilnehmer den klassischen Hallenvierkampf aus Kastenweitsprung, Hürdensprint, Geschicklichkeitslauf und Medizinballweitstoß. Nicht die Dominanz in einer Disziplin, sondern das Können in allen vier unterschiedlichen Disziplinen ist damit gefordert. Variiert werden die Wettbewerbe bei den U 14, die den Raketenweitwurf als Wurfvariante, den Dreier-Hopp als Sprungvariante und richtige Klapphürden als Hindernisvariante angeboten bekommen.

Alle Kinder erhalten eine Urkunde, die Tages- und Gesamtbesten Medaillen und Sachpreise. Neben der Tageswertung erfolgt bei der Michelbergiade auch die Serienwertung, bei der die zwei besten Ergebnisse aus allen drei Sportfesten – Spitzenbergiade, Filseck-Games und Michelbergiade – gewertet werden.

Da im Gegensatz zu den Vorjahren mit Maria Ruhland (TV Deggingen), Nell Berbesz (TS Göppingen), Ben Koslowski (FSTV Bad Ditzenbach/Gosbach), David Brömmer (TV Ebersbach), Mikael Schleicher (TV Deggingen) und Felix Oätzold (TGV Holzhausen) erst sechs Gesamtsieger feststehen, wetteifern morgen in Geislingen noch über 30 Kinder um die weiteren Podestplätze der Gesamtwertung.

Zeitplan­ 12 Uhr Hallenöffnung

13 Uhr Wettkampfbeginn U 10 Jahrgang 2009/2010

13.45 Uhr Wettkampfbeginn U 10 Jahrgang 2008

14.45 Uhr Wettkampfbeginn U 12 Jahrgnag 2006/2007

15.45 Uhr Wettkampfbeginn U 14 Jahrgang 20004/20005

Die Siegerehrung findet jeweils etwa zehn Minuten nach Beendigung des jeweiligen Durchgangs statt.