Handball Viel Respekt vor Klöffel

Kuchen/Gingen / sf

Söflingen steht mit ausgeglichenem Punktekonto auf Platz acht, der Vorletzte SG Kuchen-Gingen reist als krasser Außenseiter an. In der Ulmer Kuhberghalle erwartet die SG eine robuste Mannschaft, die zu keiner Sekunde aufgibt und vor allem über Linksaußen Klöffel viel Torgefahr aus­strahlt. Im Hinspiel erfuhr die SG das schmerzhaft, nach 7:1-Führung kassierte sie im letzten Angriff doch noch eine Niederlage. Klöffel brachte die TSG damals mit schneller Mitte wieder in Schlagdistanz. KuGi ist daher morgen um 15 Uhr motiviert, die Niederlage vergessen zu machen. Dafür braucht die Mannschaft ein besseres Rückzugverhalten und höhere Konstanz im Tempospiel. Unter der Woche hat das Trainergespann Geiger/Ambrosch dazu entsprechende Impulse gesetzt. Die gilt es jetzt umzusetzen.