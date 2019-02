Handball-Landesliga Viel mehr Unterschied geht kaum

Geislingen / Frank Schäffner

Trotz des gewaltigen Unterschieds in der Tabelle sollte der TVA die Aufgabe nicht zu leicht nehmen, der TSB Ravensburg hat mehrmals nur knapp gegen starke Gegner verloren. In punkto knapper Ergebnisse sind die Altenstädter inzwischen Experten. Drei Mal in Folge gewannen sie zuletzt mit einem Tor Vorsprung.

Ravensburg kann rechnerisch noch den Klassenerhalt schaffen, bei nur vier Pluspunkten ist er praktisch nahezu unmöglich. Zum rettenden Ufer fehlen schon neun Zähler. Dennoch geben die Oberschwaben nie auf. Der beste Beweis dafür war Ende Januar die Niederlage mit nur einem Tor Unterschied beim schärfsten TVA-Verfolger TV Reichenbach.

Die Altenstädter müssen endlich die Schwächephasen abstellen, die in den vergangenen drei Spielen beinahe zu Punktverlusten geführt haben. Beim 30:19 in der Michelberghalle bissen sich die Ravensburger am Abwehrbollwerk des TVA die Zähne aus. Sie kassierten einige Gegentreffer durch Tempogegenstöße nach unvorbereiteten Abschlüssen wegen drohendem Zeitspiel. Diese Defensivleistung sollte der TVA heute wiederholen, um den Grundstein für einen weiteren Sieg im Aufstiegsrennen zu legen. Dabei sollte die Deckung besonders Rückraumspieler Joel Schwarz im Auge behalten. Er wirft regelmäßig die meisten Tore und war auch bei der Niederlage in der Michelberghalle sieben Mal erfolgreich.

Der TSB wartet seit Anfang November auf einen Punktgewinn. Diese Negativserie sollten sie ja nicht ausgerechnet gegen den Tabellenführer beenden. Mit einem Sieg könnte der TVA die Führung ausbauen, Rivale Reichenbach steht in Steinheim vor einem ganz schweren Auswärtsspiel.