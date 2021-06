Die Turngemeinde Geislingen blickt in diesem Jahr auf ihr 175-jähriges Bestehen zurück. Eigentlich ein Anlass, um mit den Mitgliedern dieses Vereinsjubiläum gehörig zu feiern, was auch so geplant war. Allerdings hat nun die Corona-Pandemie dieses Vorhaben vereitelt. Wenn überhaupt, wird es im S...