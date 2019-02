Reform Verbandsliga kommt wieder

Göppingen / swp

Der Handballverband Württemberg (HVW) beschäftigt sich seit über eineinhalb Jahren intensiv mit einer Spielklassenstrukturreform. Hintergrund für die neuen Überlegungen war sowohl der präsidiale Auftrag, Relegationsspiele über mehrere Wochen nach der Saison zukünftig zu vermeiden, als auch der Schiedsrichterproblematik bei der sinkenden Anzahl von Schiedsrichtern Rechnung zu tragen.

Ein erster Entwurf einer neuen Struktur, der mit allen Spieltechnikern aus den Bezirken im Verbandsausschuss Spieltechnik erarbeitet wurde, war im August 2018 fertiggestellt. Im Zeitraum von September bis Ende November wurde dieser laut einer Pressemitteilung des Verbandes in den Abteilungsversammlungen der acht Bezirke und deren 370 Mitgliedsvereinen im HVW vorgestellt. An dieser Stelle und im Nachgang an die Versammlungen hatten die Vereine die Möglichkeit, ihre Argumente pro und contra der Reform darzulegen. Unter Einbindung der Rückmeldungen aus den Vereinen entstand anschließend eine überarbeitete Version der neuen Spielklassenstruktur.

Das Spielsystem auf Verbandsebene soll zum Spieljahr 2020/21 umgestellt werden. Der aktuelle Reformvorschlag der Spieltechnik für den Männer- und Frauenbereich sieht mit der Einführung einer Verbandsliga eine zusätzliche Spielklasse auf Verbandsebene vor. So sollen beispielweise bei den Männern die bisherigen Nord- und Südstaffeln der Württemberg-Liga mit insgesamt 30 Mannschaften zu einer leistungsstarken Top-Liga mit 14 Mannschaften zusammengefasst werden.

Zwischen Württemberg-Liga und Landesliga soll dafür eine Verbandsliga mit zwei Staffeln und insgesamt 28 Mannschaften neu etabliert werden. „Der Vorteil dieser Struktur liegt zum einen in der Flexibilität, mit der wir auf Veränderungen, wie anzupassende Staffelgrößen und Mehrabstieg aus höheren Ligen, reagieren können. Darüber hinaus entlastet es die angespannte Lage im Schiedsrichterwesen, denn durch reduzierte Staffelgrößen müssen bei den Frauen und Männern rund 200 Spiele weniger mit Schiedsrichtern besetzt werden. „Daneben wird nebenbei die sportliche Attraktivität durch leistungsmäßig ausgeglichenere Staffeln in den einzelnen Ligen gesteigert“, so Michael Roll (Horkheim), der Vorsitzende des Verbandsausschuss Spieltechnik. Die Verbandsliga gab es bis vor etwa 20 Jahren. Diese Ebene wurde aber im Zuge einer Spielklassenreform gestrichen, dafür wurde als Oberbau für die Landesligen die zweigeteilte Württembergliga geschaffen.

Aus den derzeit drei Landesliga-Staffeln bei den Männern mit insgesamt 42 Teams beziehungsweise 36 Teams bei den Frauen sollen im neuen Spielsystem nunmehr vier Staffeln mit je zehn Mannschaften, also insgesamt 40 Mannschaften, entstehen.

Der Zeitplan für den Reformvorschlag sieht für die nächsten zwei Monate Beratungen mit den Schiedsrichterwarten, Spieltechnikern und allen acht Bezirksvorsitzenden vor. Anschließend werden die Ergebnisse daraus den Vereinen noch einmal vorgestellt, ehe Ende März die endgültige Fassung dem HVW-Präsidium zur Entscheidung vorliegen wird. „Es war und ist ein langer Prozess. Uns war es aber wichtig, die Meinung der Vereine, der Bezirke und aller betroffenen Gremien zu hören und einzubinden, um eine tragfähige Struktur zu erhalten“, erklärt Michael Roll die aufwendige Vorgehensweise.