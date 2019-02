Handball Ungleiches Derby in der Voralbhalle

Heiningen / Markus Munz

Beim ungefährdeten 29:21 (13:5)-Heimsieg der Württemberg­liga-Handballer des TSV Heiningen über Derbykontrahent HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf zeigten die Gäste aus dem Lautertal in der ersten Halbzeit eine indisponierte Vorstellung. Durch den doppelten Punktgewinn rückten die Staren bis auf einen Punkt an Tabellenführer TSB Schwäbisch Gmünd heran, der sich im Spitzenspiel die Punkte mit dem TSV Deizisau teilte und 36:36 spielte.

Nächste Pleite gegen Topteam

Katerstimmung herrschte dagegen bei der HSG Wi/Wi/Do, die einmal mehr eine herbe Pleite gegen eine Spitzenmannschaft einfuhr. Nur fünf eigene Torerfolge in der ersten Halbzeit hatte auch Trainer Andreas Rascher auf diesem Niveau noch nicht erlebt. „Was da passiert ist, ärgert mich natürlich, denn Heiningen hat uns heute nicht an die Wand gespielt, sondern wir sind mit unserer Angriffsleistung über die eigenen Füße gestolpert“, analysierte Trainer Rascher.

Mit hängenden Köpfen verschwanden die Gästespieler nach der Schlusssirene direkt in der Kabine. „Alle sind enttäuscht“, meinte der Coach, „aber ich muss meiner Mannschaft anrechnen, dass sie in der zweiten Halbzeit weiter gekämpft und diese ausgeglichen gestaltet hat.“

HSG-Torhüter Florian Lehrmann entschärfte die ersten vier Heininger Würfe und wurde erst bei einem Siebenmeter-Nachschuss durch Felix Kohnle nach vier Minuten erstmals bezwungen. Vorne fanden die Gäste aber von Anfang an kein Rezept gegen die Heininger 3-2-1-Deckung und kamen kaum in Wurfposition. Was dann noch durchkam, parierte Staren-Keeper Yanik Braun. Drei Tore nach 25 Minuten waren Ausdruck der Wi/Wi/Do-Hilflosigkeit. Der TSV Heiningen riss im Angriff auch keine Bäume aus, ging nach überwiegend zerfahrenen 30 Minuten aber mit einem 13:5-Vorsprung in die Pause. „Mit unserer offensiven Abwehr haben wir es dem Gegner schwer gemacht, aber unsere Chancenverwertung hätten wir heute optimieren können“, erklärte Chris Zöller. Der Linkshänder stand zwei Wochen nach seiner Schleimbeutel-Operation mit dick bandagiertem Ellenbogen wieder auf der Platte.

„Wir wollten das Niveau eigentlich über 60 Minuten konstant halten, aber in der zweiten Halbzeit ist trotzdem ein wenig der Schlendrian reingekommen.“ An die Leistungsgrenze musste der TSV Heiningen am Samstag allerdings zu keiner Zeit gehen.

Schweres Programm für den TSV

Das dürfte sich in den nächsten Begegnungen wieder ändern, wenn es erst zum nächsten Derby nach Lauterstein und danach nach Wangen im Allgäu geht, dazwischen kommt Verfolger TSV Wolfschlugen in die Voralbhalle. „Wenn wir danach noch im Meisterrennen sind, haben wir gute Chancen“, erklärte Zöller, „wir wollen auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen.“ Markus Munz

TSV Heiningen: Braun, Rieker (bei einem Siebenmeter); C. Zöller (2), R. Zöller (4), De Boer (1), Frey (4), Heim, Unseld (2), Dannenmann (6), Rummel (3), Spörle, Djokic (1), Kohnle (6).

HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf: Lehrmann, Krieg (n.e.); Corces, Baur, Hommel, Müller, D. Schmid (3), Pfeilmeier (3), Heilig, K. Schmid (1), Schneider (8), Köller, Thrun, Schnepf (6).

Schiedsrichter: Härterich/Volle (Grabenstetten).

Zeitstrafen: 12:10 Minuten.

Zuschauer: 450.