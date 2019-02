Handball Unbequemer Gegner für Heiningen

Heiningen / ksis

Nach dem Auswärtssieg in Mannheim könnte die Lage für die Frauen des TSV Heiningen kaum besser sein. Mit genügend Abstand zu den unteren Tabellenrängen und zwei Punkte hinter Spitzenreiter Wolfschlugen lässt es sich gut leben. Doch es ist noch Luft nach oben. Das hat auch das Spiel in Mannheim gezeigt. Die Mannschaft kann mehr und möchte auch mehr. Eine Möglichkeit, dies zu beweisen, haben die TSV-Frauen am Sonntag um 17 Uhr. Dann gastiert die HSG Strohgäu in der Voralbhalle.

Die Gäste spielen bis jetzt eine eher durchwachsene Saison. Überraschende Siege wechseln sich mit nicht weniger überraschenden Niederlagen ab. Und die Liga verzeiht keine großen Fehler. Daher belegen die Gäste aktuell den zehnten Tabellenplatz – zwei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt.

Doch unterschätzen sollte man die Gästemannschaft nicht. Bis dato hatten die TSV-Frauen in den bisherigen Begegnungen immer so ihre Probleme. Und die HSG Strohgäu hat sich für den Sonntag ein klares Ziel gesetzt. Das heißt Sieg um jeden Preis. Heiningen muss sich also auf einen hochmotivierten und unangenehmen Gegner einstellen. TSV-Trainer Gerd Römer: „Wir kennen die Stärken der HSG und werden bestens vorbereitet in diese Partie gehen.“ ksis