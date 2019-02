Handball U19 holt vier Punkte

Göppingen / cs

„Man hat dem Spiel die Bedeutung angemerkt, es ging um viel. Der zweite Platz berechtigt zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft und das heute war unsere letzte Chance, uns diesem Ziel anzunähern“, bilanzierte Trainer Gerd Römer nach dem 26:24 gegen Bittenfeld erleichtert, „sie hätten sich mit einem Sieg von uns absetzen können.“

Frisch Auf erwischte in der Porsche-Arena den besseren Start und lag nach dem zweiten Treffer von Tim Kaulitz mit 4:0 in Front. In den folgenden Minuten hatte der Vorsprung Bestand, nicht zuletzt, weil Keeper Magnus Riegel zwei Siebenmeter parierte. Mit einem 10:13 ging es in die Kabinen. In der 50. Minute gelang Bittenfeld erstmals der Ausgleich. Es war nun ein Spiel auf des Messers Schneide. Für die Vorentscheidung sorgte ein Fangfehler der Bittenfelder. Göppingen schaltete um und erhöhte durch einen Gegenstoß von Kaulitz auf 24:22 (56.). Riegel hielt den Vorsprung fest und Mühlhäuser machte per Siebenmeter den 26:24-Erfolg perfekt.

Am nächsten Tag ging es für Frisch Auf mit dem Spiel gegen die JSG Habo Bottwar in der heimischen EWS-Arena weiter. Den Grün-Weißen merkte man die Belastung vom Vortag noch an und so schafften die Gäste eine 18:15-Pausenführung. In weniger als vier Minuten drehte Frisch Auf die Begegnung und gewann am Ende mit 38:33. cs

FA gegen Bittenfeld: Riegel, Nigro, Leichs (7), Rube (1), Rupp, Eilers, Mattes, Fröhlich (4), Mühlhäuser (7/5), Klein, Dudium, Kaulitz (4), Knezevic (3), Heim.

FA gegen Bottwar: Riegel, Nigro, Leichs (7), Rube, Gerasia (5), Eilers, Mattes (1), Fröhlich (5), Mühlhäuser (10/5), Klein (2), Dudium (6), Kaulitz (1), Knezevic (1), Heim.