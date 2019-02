Reichenbach TVR gewinnt Topspiel

Reichenbach / td

In der Handball-Landesliga gewann der Tabellenzweite TV Reichenbach das Spitzenspiel beim Rang-Dritten TV Steinheim mit 33:28 (14:14).

Von der ersten Minute an wurde den 450 Zuschauern ein temporeiches Spiel geboten, das hielt was es versprach. Nach dem leistungsgerechten 14:14 beim Seitenwechsel war das Spiel auch fünf Minuten vor Schluss, beim Stand von 26:28 noch nicht entschieden. Am Ende setzten sich die Gäste mit 33:28 deutlich durch. td

TV Reichenbach: Stockburger, Bauer; Liegat (6/3), Schaupp, Glatzel (3), Scheffold (2), Woischke, Stammhammer (7), Maile, Haase (1), Hesping (1), Häußermann (10), Fischer, Mäntele (3).