Handball-Landesliga TVA-Tempo überfordert Vöhringer

Geislingen / Von Frank Schäffner

Stefan Beljic, der vergangene Saison noch für die TG Biberach gegen den TVA auflief, gelang der erste Treffer. Rückraumspieler Tarkan Girgin glich aus und auch in den weiteren Minuten lieferte die Altenstädter Rückraumreihe mit Köppel und Bielec die Torerfolge zum 4:2. Nach dem Ausgleich des SC suchten die Altenstädter vermehrt den Weg über die schnellen Außenspieler Maximilian Pilz und Jörn Bausch sowie Kreisläufer Moritz Veil. Das bescherte ihnen einen 8:5-Vorsprung.

Das schnelle Spiel setzten ­Simon Knosp und Dominik Gallo fort, die jetzt im Rückraum neben Oliver Köppel wirbelten. Knosp traf und der wieder stark haltende Keeper Ionut Torica schickte Rechtsaußen Axel Bottek zum 11:10 schnell nach vorne. Noch kam der TVA nicht entscheidend weg, da die Deckung den Vöhringer Rückraum-Routinier Valentin Istoc zu frei gewähren ließ. Mit seinem vierten Treffer warf er den Ausgleich zum 11:11. Jetzt griff die Abwehr früher zu und Torica entschärfte die Distanzwürfe der in Bedrängnis werfenden Vöhringer. Schnell ging es nach vorne. Gallo bediente Veil am Kreis und Jörn Bausch war noch drei Mal erfolgreich, da er schnell die Lücken erkannte und bei Abprallern immer richtig stand.

Gleich nach der Pause legte er mit einem schönen Dreher von Linksaußen zum 16:11 nach. Torica hielt weiter stark. Vorne traf Pilz von Rechtsaußen und nach weitem Abwurf des Torhüters. Der SC fand nur selten den Weg durch die starke Abwehr, die ihre Ballgewinne zu schnellen Gegen­angriffen nutzte. Veil vom Kreis und Köppel durch die Mitte nutzten die Freiräume, um vorentscheidend auf 20:12 zu erhöhen (41.). Das Team von Trainer Andreas Frey hielt die Konzentration hoch und ließ den Gegner nicht mehr herankommen. Bausch und Girgin nutzten die Lücken zu weiteren Treffern und wenn sie unfair gestoppt wurden, traf ­Bielec per Strafwurf. Trotz hoher Führung (26:16) ließ der TVA in den letzten zehn Minuten nicht nach. Selbst ein Überzahlspiel half dem SC nicht, den Abstand zu verkürzen, da Torica auch beste Gelegenheiten entschärfte und Girgin mit einer Einzelaktion den zahlenmäßigen Nachteil aufhob. Die Gäste trafen noch je zwei Mal durch Thilo Brugger und Dennis Bauder über ihre linke Angriffsseite.

Nach Gegentreffern begeisterten die Altenstädter Angreifer aber die über 450 Zuschauer mit schnellem Anspiel, das die Gastmannschaft gar nicht schnell genug zum Rückzug an den eigenen Kreis kommen ließ. Moritz Veil und Simon Knosp legten so noch je zwei Treffer nach und Rechtsaußen Axel Bottek setzte mit dem Abpfiff den Schlusspunkt zum 33:22, das auch in dieser Höhe verdient war.

Mit 6:2 Punkten setzen sich die Altenstädter auf Tabellenplatz zwei und zeigen mit einer weiteren starken Leistung, dass sie wieder von Anfang an oben mitspielen wollen.

TV Altenstadt: Torica, Heer; Härringer, Pilz (3), Gallo, Knosp (3), Köppel (2), Girgin (3/1), Moritz Veil (5), Robin Veil, Bausch (7), Micha Bottek, Axel Bottek (3), Bielec (7/4).