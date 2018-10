Handball TVA stürmt die Festung Uhlandhalle

Geislingen / Frank Schäffner

Die Landesliga-Handballer des TV Altenstadt gastieren heute, Samstag, 20 Uhr, bei Wiederaufsteiger SG Bettringen. Im Erfolgsfall wäre der TVA das erste Team in dieser Saison, das aus Uhlandhalle zwei Punkte mitnimmt.

Nach nur einer Spielzeit in der Bezirksliga ist die Sportgemeinde wieder in der Landesliga dabei. Und das bisher gar nicht so schlecht. Nach dem Abstieg blieb der Kader vollständig zusammen und wurde um Rückkehrer aus anderen Vereinen verstärkt. So ist es nicht verwunderlich, dass die Mannschaft zu stark für die Bezirksliga war und am Ende souverän die Meisterschaft feierte. Mit 5:7 Punkten steht die SG jetzt auf Platz 10, deutlich vor den Abstiegsrängen. Zu Hause hat Bettringen noch nicht verloren. Siege gegen Feldkirch und Favorit Steinheim, sowie ein Unentschieden gegen Uhingen-Holzhausen sollten den Altenstädtern Warnung genug sein. In der Saison 2016/17 war der TVA der SG in eigener Halle haushoch überlegen, in Bettringen reichte es aber nur zu einem Unentschieden. Die jüngste 30:34-Niederlage der SG bei Mitaufsteiger VfL Kirchheim kam ohne drei wichtige Rückraumspieler zustande.

All das zeigt, dass Coach Andreas Frey und sein Team in Bettringen alle Fähigkeiten abrufen müssen, die bisher Erfolgsgaranten für die Tabellenführung sind. Die Altenstädter Abwehrstrategen müssen mit Torgefahr auf allen Positionen rechnen, wobei Torjäger Rott besonderes Augenmerk verdient. Dazu kommt die Kampfstärke der Gastgeber vor eigenem Publikum. Nichtsdestotrotz geht der TVA als Favorit in die Begegnung. Diesem Druck hat das Team schon mehrfach auswärts standgehalten und wird alles daran setzen, dass dies in Bettringen so bleibt.