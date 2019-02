Handball TVA-Mädchen ballern den Frust weg

Geislingen / gr

Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen und einer Derbyniederlage gegen die TG in der Vorwoche warf sich die weibliche B-Jugend des TV Altenstadt gegen Mössingen den Württemberg­liga-Frust von der Seele.

Die jüngsten Ergebnisse lasteten zu Beginn noch auf der Psyche, die Altenstädterinnen begannen verunsichert. Vorne trafen sie gegen die zu spät zugreifende Gästeabwehr mit jedem Angriff, die Deckung dagegen offenbarte Abstimmungsprobleme. So fielen zu Beginn die Tore wie reife Früchte, nach sieben Minuten stand es 6:5. Zwei Minuten später glichen die Gäste sogar aus.

Danach fing sich die TVA-Abwehr, verschob schneller und zwang die Gäste zu technischen Fehlern oder Würfen aus ungünstigen Positionen. Die Ballgewinne nutzte Altenstadt zu Gegenstößen, durch den 8:2-Lauf zum 14:8 durch Tore von Shana Stäudle, Feray und Feyza Celik sowie Nora Erhardt gewann das TVA-Spiel an Sicherheit. Bis zur Pause erhöhten Lara Gebhart, Julia Meissner und Victoria Müllner sowie die starke Shana Stäudle auf 18:9.

Nach Wiederbeginn hielt der TVA Tempo und Konzentration hoch. Die Gäste versuchten, den starken Rückraum früher zu stören, dadurch ergaben sich viele Lücken für Kreisläuferin Nora Erhardt. Nach deren Treffer zum 19:9 machte die Abwehr mit der immer stärker werdenden Torhüterin Julia Hopp dicht. Ein 10:2-Lauf zum 29:11 stellte die Weichen zum Schützenfest. Mit Melina Mohl trug sich in dieser Phase auch die letzte TVA-Feldspielerin in die Torschützenliste ein. Erst in den letzten zehn Minuten ließ die Konzentration der Gastgeberinnen nach und Mössingen durfte mitspielen.