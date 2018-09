Frauenhandball TVA-Frauen erkämpfen sich Punkt

Geislingen / gr

Die Bezirksklasse-Frauen des TV Altenstadt haben durch ein 21:21 (10:13) einen Punkt gegen die favorisierte HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf II erkämpft. In den torarmen ersten zehn Minuten war der TVA auf Augenhöhe. Dann schien die HSG ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und zog binnen acht Minuten auf 9:5 davon. Eine Auszeit brachte die TVA-Frauen zurück in die Spur, bis zur Pause waren sie wieder in Reichweite.

Der TVA verschlief jedoch nun die ersten fünf Minuten nach Wiederanpfiff komplett, die HSG zog auf 11:18 davon. Altenstadt reagierte mit Umstellungen in Angriff und Abwehr, was Wirkung zeigte. Zwar schien noch drei Minuten vor Ende (17:21) die Niederlage besiegelt. Der TVA ließ aber ab da keinen Treffer mehr zu und verwertete im Gegenzug jede Chance, sodass acht Sekunden vor Ende der Ausgleich zum 21:21 fiel. Ein direkter Freiwurf nach Schlusspfiff für die HSG prallte vom Innenpfosten ins Feld, somit war der Punktgewinn perfekt.