Handball TVA am Samstagabend in Bad Saulgau

Geislingen / fs

Nach dem Dämpfer gegen die Zweite der SG Lauterstein wird es heute für die Altenstädter in der Bad Saulgauer Kronriedhalle nicht leichter. Dort wartet um 18 Uhr der TSV Bad Saulgau, der vergangene Saison noch eine Liga höher spielte.

Vor zwei Jahren trafen beide Teams in der Landesliga aufeinander, als die Saulgauer als unangefochtener Meisterschaftskandidat in der Michelberghalle antraten und dem glänzend aufgelegten TVA überraschend unterlagen. Einer der schönsten Handballabende, den die Michelberghalle bis dahin gesehen hatte, da die Fans beider Teams im Anschluss den Finalsieg der Handballnationalmannschaft bei der EM sahen und gemeinsam feierten. Am vergangenen Wochenende standen noch fünf Spieler im Kader des TSV, die damals dabei waren und noch zu den Leistungsträgern zählen. Nach zwei Spielzeiten in der Württembergliga wollen die Saulgauer in der Landesliga oben mitspielen und schließen auch den Wiederaufstieg nicht aus. Der TVA ist mit unverändertem Kader in die Saison gegangen, während beim TSV zwei Leistungsträger aufhörten und Neutrainer Matthias Kempf Nachwuchsleute aus der Zweiten integriert hat. Beide Teams sind mit klaren Siegen gestartet und mussten am letzten Wochenende erkennen, dass bei fehlender Effektivität im Angriffsspiel schnell die Punkte weg sind. Beide verfügen über eine gute Abwehr mit starken Torhütern. Gegenüber dem letzten Auftritt müssen Andreas Freys Mannen die Abwehr des TSV stärker unter Druck setzen, um gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Wird das umgesetzt, kann man die Oberschwaben, die ihren Neuaufbau anscheinend noch nicht abgeschlossen haben, auch in ihrer Halle besiegen. fs