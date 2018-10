Tischtennis TTG Süßen gibt erneut Punkte ab

Pr.

In den Doppeln spielten Katharina Sabo und Katharina Binder gegen Mynarova/Chen und Verena Volz und Celine Schlecker gegen Mozler/Dietrich. Beide Doppel verliefen eng und wurden im Entscheidungssatz entschieden. Dabei überzeugten Volz/Schlecker erneut und gewannen mit 11:8 im fünften Durchgang. Sabo und Binder versuchten zwar alles, mussten sich aber den starken Gegnerinnen geschlagen geben.

Sabo machte es gegen Chen wieder sehr spannend und gewann nach abgewehrtem Matchball mit 12:10 im fünften Satz und sorgte so für die 2:1-Führung. Am Nebentisch spielte Binder zwar gut, musste ihrer Gegnerin Mynarova aber nach drei Sätzen zum Sieg gratulieren. Im hinteren Paarkreuz spielten Ann-Katrin Ziegler und erstmals in dieser Saison Nadine D’Elia, da sowohl Verena Volz als auch Celine Schlecker körperlich angeschlagen waren. Ziegler spielte gegen Dietrich und gewann in fünf Sätzen, D’Elia unterlag Mozler 0:3.

Sabo führte gegen Mynarova mit 2:1 Sätzen, doch dann verletzte sie sich am Rücken. Nach kurzer Pause spielte sie weiter, war aber deutlich eingeschränkt und verlor mit 2:3. Am Nebentisch zeigte Binder eine starke Leistung gegen die Penholderspielerin Hong Chen und triumphierte in drei Sätzen. Somit stand es 4:4.

Ziegler machte es gegen Mozler erneut spannend. Im entscheidenden fünften Durchgang fand sie aber keine Mittel gegen ihre Gegnerin. Am anderen Tisch unterlag D’Elia mit 0:3 Sätzen gegen Dietrich. Somit verloren die Damen der TTG Süßen wieder mit 4:6. Dieses Mal ist es aber nicht nur die Niederlage, die die Damen der TTG wegstecken müssen, sondern auch den Ausfall ihrer Nummer eins Katharina Sabo über eine ungewisse Zeit. kb