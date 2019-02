Tischtennis TTG-Damen überraschen

Süßen / kb

In den Doppeln gab es eine Punkteteilung. Während Sabo/Binder ihre Gegnerinnen mit 3:0 in Schach halten konnten, mussten sich Volz/Schlecker knapp in vier Sätzen geschlagen geben, wobei der erste Satz äußerst unglücklich verloren ging. Am vorderen Paarkreuz konnte an diesem Tag nur ein Punkt von Sabo gegen die ehemalige Süßenerin Dziadkowiec gewonnen werden, während die restlichen drei Partien mit 0:3 verloren gingen. Im ersten Durchgang wurden im hinteren Paarkreuz die Punkte geteilt. Schlecker verlor trotz knappen Sätzen mit 0:3 gegen Krazelova, während Volz am Nebentisch deutlich gegen Alzinger gewann.

Dann folgten beim Stand von 3:5 die starken Vorstellungen der beiden Süßenerinnen. Schlecker gewann durch gute Topspins gegen Alzinger und der an diesem Tag überragend spielenden Volz gelang ein deutliches 3:0 gegen die stärkste Spielerin im hinteren Paarkreuz dieser Saison. Somit konnte man ein überraschendes Unentschieden feiern. Jetzt ist die TTG punktgleich mit dem Vorletzten TSV Betzingen. kb