Frauenhandball TSV-Blick vor Heimspiel nach oben

Heiningen / ksis

Heute um 17.45 Uhr empfangen die Handballfrauen des TSV Heiningen die TuS Steißlingen zum Spiel der BW-Oberliga.

Auf den ersten Blick bedeutet dies Tabellenfünfter gegen Tabellendritten. Wenn man aber die Tabelle genauer betrachtet, kann sich in diesem Spiel der weitere Verlauf der Saison mit entscheiden. Denn bei einem Sieg Heiningens wäre die Mannschaft um das Trainergespann Römer/Massuzo voll im Rennen um die Meisterschaft. Sollten die Gäste vom Bodensee erfolgreich sein, würde es dasselbe für sie bedeuten.

Es steht also für beide Teams einiges auf dem Spiel. Wenn man noch genauer hinschaut, nehmen die Steißlinger die Favoritentrolle ein. Denn der TSV Heiningen konnte gegen den Aufsteiger weder in der Vorbereitung noch in der Hinrunde gewinnen. Also Vorteil TuS Steißlingen? Nicht unbedingt. Denn die TSV-Frauen sind bestens mit den Stärken des Gegners vertraut. Hierbei gilt es vor allem das Tempospiel der Gäste zu unterbinden sowie den wurfgewaltigen Rückraum um Lena Störr nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Vom Aufstieg in die 3. Liga wird in Heiningen höchstens hinter vorgehaltener Hand geredet. Das vordringliche Saisonziel ist ein ganz anderes. Es heißt, die Mannschaft nachhaltig zu stabilisieren und weiter zu entwickeln, um auch in Zukunft in der BWOL eine Rolle im vorderen Tabellenbereich spielen zu können. Bei diesem Vorhaben ist der TSV auf einem gutem Weg – und der soll heute fortgesetzt werden. ksis