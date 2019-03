Volleyball TSG zum Saisonende immer besser

Sindelfingen / swe

Im Duell der Landesliga-Tabellennachbarn ließ die TSG Eislingen beim VfL Sindelfingen II nichts anbrennen, gewann deutlich in drei Sätzen und verteidigte den vierten Platz.

Nach einer kurzen Abtastphase schalteten die Filstäler einen Gang höher und wurden im weiteren Satzverlauf mit erstaunlich wenig Widerstand konfrontiert (25:13). Dies änderte sich im zweiten Abschnitt, als die Regionalligareserve ihre Risikobereitschaft erhöhte und den Eislingern nun alles abverlangte. Zwischenzeitlich führte Sindelfingen bereits mit 14:10, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Eislingen konnte die Eigenfehlerquote reduzieren und seine individuelle Klasse ausspielen, so dass dem VfL erneut der Wind aus den Segeln genommen wurde. Bei 19:18 wechselte die Führung wieder, die Eislingen in diesem Satz nicht mehr hergab (25:20).

Im dritten Durchgang schickten die Filstäler ihre jüngste Formation aufs Feld. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit übernahm auch diese Mischung das Kommando und konnte zur Satzmitte hin einen Sieben-Punkte-Vorsprung behaupten. In Anbetracht des vermeintlich sicheren Sieges ließen die Eislinger in manchen Aktionen die notwendige Konsequenz vermissen und bauten den Gegner somit wieder auf. Sindelfingen konnte bis auf zwei Punkte verkürzen und war drauf und dran, sich wieder ins Spiel zu bringen. Doch auch beim VfL spielten die Nerven in der Crunch-Time nicht mit. Mehrere direkte Aufschlag- und Angriffsfehler der Gastgeber ließen am Ende verdient das Eislinger Kollektiv jubeln, das zum Saison­ende hin zunehmend besser harmoniert (25:21). swe

TSG: Eichert, Fleischer, Huck, Illi, Jurow, Kerlein, Kristmann, Schuppler, Wilhelm, Wolff.