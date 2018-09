Fußball Trio in der Landesliga in der Fremde

Trio in der Landesliga in der Fremde

Kreis Göppingen / mu

In der Fußball-Landesliga ist der noch sieglose TSV Bad Boll am Samstag um 16 Uhr bei der TSG Hofherrnweiler gefordert. Die Gastgeber halten als Vierter der Vorsaison auch aktuell den Kontakt zur Spitzengruppe und sind als einzige Mannschaft der Landesliga nach sechs Spieltagen noch unbesiegt. Das gibt aus Sicht von Schlusslicht Bad Boll zunächst wenig Anlass zur Hoffnung auf ein Ende der Negativserie. Mut könnte der Blick in die jüngere Vergangenheit machen. Anfang Juni gewann der TSV unter Interimstrainer Roberto Pelleriti in Hofherrnweiler mit 5:2 und leitete damit noch den Klassenerhalt ein.

Der SV Ebersbach tritt am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Buch an. Buch verschärfte zuletzt mit einem schmeichelhaften 2:1-Auswärtssieg die Krise in Bad Boll und rückte auf Platz fünf vor. Ebersbach verpasste durch ein 1:1 gegen Neu-Ulm den Sprung an die Tabellenspitze. Der Weg dorthin führt derzeit nur über den SC Geislingen. Der Überraschungs- Spitzenreiter gastiert ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr beim Vorletzten Germania Bargau. mu