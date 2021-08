Die Triathleten des WMF-BKK-Teams AST Süßen haben mit Platz vier beim dritten von vier Bundesligarennen der Saison in der Nürnberger Innenstadt einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Im nur 16 Grad warmen Wöhreder See bestimmte der Süßener Magnus Männer, der am Nürnberger Stützpunkt lebt und trainiert, von Beginn an das Tempo beim 750 Meter langen Schwimmen mit. An Position sechs konnte er den See im Herzen Nürnbergs verlassen und s...