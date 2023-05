Ambitioniert starten wieder einmal die Triathleten des Pusch-Data-Teams AST Süßen in die neue Bundesliga-Saison, die an diesem Samstag im Kraichgau die erste ihrer insgesamt fünf Etappen in Angriff nimmt. Schließlich geht die Mannschaft die Aufgabe mit viel Selbstvertrauen an nach Platz vier im ...